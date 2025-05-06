Значительная часть тяжелых дронов ВСУ производится в странах ЕС

Значительная часть тяжелых дронов «Баба-Яга» Вооруженных сил Украины (ВСУ) производится в странах Европейского союза (ЕС). Об этом заявил военнослужащий с позывным Авангард из лаборатории БПЛА 18-й армии группировки войск «Днепр», передает РИА Новости.

Он добавил, что многие из используемых украинскими войсками тяжелых дронов были произведены в ФРГ.

«На херсонском направлении (...) очень много БПЛА, которые поставляются из-за рубежа. (...) В целом много на "Бабках-Ежках" наклеек немецкого производителя», — рассказал он.

В апреле российские военные из группировки войск «Север» сообщили, что ВСУ стали чаще применять беспилотники «Баба-Яга» для атак по Белгородской области. По их словам, число применений тяжелых дронов украинскими войсками увеличилось в несколько раз.