Депутат Рады не смогла понять текст соглашения о недрах между Украиной и США

Нардеп Рады Южанина назвала текст соглашения о недрах трудным для понимания

Народный депутат Верховной Рады Нина Южанина назвала текст соглашения о недрах между Украиной и США трудным для понимания. Об этом она заявила в интервью YouTube-каналу «Суперпозиция».

«Соглашение сложно написано, с тяжелым переводом, очень много слов непонятно вообще о чем. Пусть, пожалуйста, объяснят, ведь, знаете, до сих пор не уверена по многим пунктам, которые так однозначно можно понять», — рассказала парламентарий.

В частности, она не поняла значение пункта о «паритетности принятия решений». По ее словам, непонятен путь достижения компромисса, учитывая, что у Украины появится возможность выплачивать через пять-десять лет после получения доходов от рентных платежей.

30 апреля США и Украина подписали соглашение о недрах. В рамках реализации документа будет создан инвестиционный фонд. Кроме того, министерство финансов США и международная корпорация финансирования развития США будут сотрудничать с правительством Украины над развитием двустороннего партнерства.