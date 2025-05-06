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13:05, 6 мая 2025Бывший СССР

Депутат Рады не смогла понять текст соглашения о недрах между Украиной и США

Нардеп Рады Южанина назвала текст соглашения о недрах трудным для понимания
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
Кит Келлогг и Владимир Зеленский

Кит Келлогг и Владимир Зеленский. Фото: Thomas Peter / File Photo / Reuters

Народный депутат Верховной Рады Нина Южанина назвала текст соглашения о недрах между Украиной и США трудным для понимания. Об этом она заявила в интервью YouTube-каналу «Суперпозиция».

«Соглашение сложно написано, с тяжелым переводом, очень много слов непонятно вообще о чем. Пусть, пожалуйста, объяснят, ведь, знаете, до сих пор не уверена по многим пунктам, которые так однозначно можно понять», — рассказала парламентарий.

В частности, она не поняла значение пункта о «паритетности принятия решений». По ее словам, непонятен путь достижения компромисса, учитывая, что у Украины появится возможность выплачивать через пять-десять лет после получения доходов от рентных платежей.

30 апреля США и Украина подписали соглашение о недрах. В рамках реализации документа будет создан инвестиционный фонд. Кроме того, министерство финансов США и международная корпорация финансирования развития США будут сотрудничать с правительством Украины над развитием двустороннего партнерства.

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