Только половина стран ЕС захотела повышения оборонных расходов

Euractiv: Лишь 14 из 27 стран ЕС захотели повышения оборонных расходов

Лишь 14 из 27 стран — участниц Европейского союза (ЕС) захотели повышения оборонных расходов. Об этом сообщает портал Euractiv.

«Только 14 стран формально прислушались к призыву Брюсселя активировать "национальную оговорку об освобождении", которая позволяет столицам стран ЕС увеличивать военные расходы на дополнительные 1,5 процента от годового ВВП в течение четырех лет», — указывает интернет-издание.

Ранее газете The Daily Telegraph стало известно, что Великобритания готовит оборонный план на случай начала войны с враждебным государством.