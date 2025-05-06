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11:04, 6 мая 2025Мир

Только половина стран ЕС захотела повышения оборонных расходов

Euractiv: Лишь 14 из 27 стран ЕС захотели повышения оборонных расходов
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Лишь 14 из 27 стран — участниц Европейского союза (ЕС) захотели повышения оборонных расходов. Об этом сообщает портал Euractiv.

«Только 14 стран формально прислушались к призыву Брюсселя активировать "национальную оговорку об освобождении", которая позволяет столицам стран ЕС увеличивать военные расходы на дополнительные 1,5 процента от годового ВВП в течение четырех лет», — указывает интернет-издание.

Ранее газете The Daily Telegraph стало известно, что Великобритания готовит оборонный план на случай начала войны с враждебным государством.

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