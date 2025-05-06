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09:56, 6 мая 2025Мир

Великобритания начала готовить «план национальной защиты» на случай войны

DT: Великобритания готовит план на случай начала войны
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Великобритания готовит оборонный план на случай начала войны с враждебным государством. Об этом со ссылкой на высокопоставленные источники сообщает газета The Daily Telegraph (DT).

По информации издания, «план национальной защиты» включает несколько сценариев начала гипотетического конфликта, включая различные варианты развития событий с применением против Соединенного Королевства как обычных, так и ядерных вооружений.

План, отмечает DT, включает последовательный алгоритм действий для британского правительства в первые дни войны и затрагивает различные темы, включая вопрос эксплуатации бункеров «для защиты членов кабинета министров и королевской семьи, общественное государственное вещание и накопление ресурсов».

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