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09:33, 6 мая 2025Мир

В Бразилии решили взять на себя роль посредника по Украине

O Globo: Бразилия хочет заменить США в переговорах по Украине
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Iryna Rybakova / Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Администрация президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы хочет заменить США в качестве посредника на переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщила газета O Globo со ссылкой на источники в правительстве страны.

«На встрече в Москве ожидается, что Лула сообщит [президенту России Владимиру] Путину, что Бразилия имеет полномочия активно участвовать в посредничестве по мирному соглашению между россиянами и украинцами», — сказано в сообщении.

Отмечается, что власти страны считают, что Вашингтон не выполнил свои обещания по деэскалации конфликта на Украине.

Ранее сообщалось, что власти Украины отказались от контактов с Бразилией после того, как президент Лула да Силва согласился посетить Россию по случаю 80-й годовщины Победы СССР в Великой Отечественной войне.

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