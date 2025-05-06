В Бразилии решили взять на себя роль посредника по Украине

O Globo: Бразилия хочет заменить США в переговорах по Украине

Администрация президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы хочет заменить США в качестве посредника на переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщила газета O Globo со ссылкой на источники в правительстве страны.

«На встрече в Москве ожидается, что Лула сообщит [президенту России Владимиру] Путину, что Бразилия имеет полномочия активно участвовать в посредничестве по мирному соглашению между россиянами и украинцами», — сказано в сообщении.

Отмечается, что власти страны считают, что Вашингтон не выполнил свои обещания по деэскалации конфликта на Украине.

Ранее сообщалось, что власти Украины отказались от контактов с Бразилией после того, как президент Лула да Силва согласился посетить Россию по случаю 80-й годовщины Победы СССР в Великой Отечественной войне.

