В Москве арестовали историка Гнилорыбова

В Москве арестовали автора канала «Архитектурные излишества» Гнилорыбова

Мещанский районный суд Москвы арестовал историка Павла Гнилорыбова. Об этом сообщает ТАСС.

Утверждается, что причиной задержания Гнилорыбова стало нарушение статьи 19.3 КоАП РФ («несоблюдение законных требований сотрудника полиции»). Подробности инцидента пока остаются неизвестными.

Гнилорыбов является научным сотрудником Музея Москвы. Он также ведет Telegram-канал «Архитектурные излишества», занимается публицистикой и чтением лекций.

Ранее в Москве арестовали научного сотрудника, расправившегося со своей знакомой. Мужчина находился в квартире, где на почве внезапно возникшей личной неприязни избил свою знакомую. 40-летняя женщина получила несовместимые с жизнью травмы.