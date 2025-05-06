Полковник Бо: Поражения ВСУ могут привести к падению режима Зеленского

Каждое поражение Вооруженных сил Украины (ВСУ) приближает падение режима украинского президента Владимира Зеленского. Такое последствие военных поражений Киева назвал бывший советник НАТО и полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бо.

По его словам, в последнее время на Украине усилились политические чистки, санкции и запреты, что является следствием неудач ВСУ на фронте. При этом режим Зеленского становится все более жестким, однако это имеет и противодействие.

«Мы можем наблюдать рост количества операций подполья, они сопротивляются мобилизации и переходят к партизанским действиям. И это затрагивает даже западные области Украины. Все тактические поражения приводят к дестабилизации в обществе, потому что люди начинают понимать, что воюют буквально ни за что», — считает эксперт.

Ранее Бо заявил, что западные страны должны прислушаться к позиции России ради урегулирования украинского конфликта. «Вне зависимости от того, одерживают ли они победу или нет, следует прислушаться к тому, что скажут россияне», — подчеркнул он.