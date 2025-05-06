В соцсетях распространили дипфейк с военным комиссаром Ростовской области

Видео с военным комиссаром Ростовской области Егоровым оказалось дипфейком

В социальных сетях стал распространяться видеоролик, в котором военный комиссар Ростовской области Игорь Егоров якобы сообщает о снижении числа желающих заключить контракт с Минобороны в регионе и нехватке бойцов в отдельных частях Российской армии. На самом деле этот ролик является дипфейком. Для его создания были взяты архивные кадры пресс-конференции в «Интерфакс-Юг», прошедшей 24 сентября 2022 года и посвященной частичной мобилизации в регионе.

Создатели фейкового видео наложили на оригинальную записать с мероприятия собственную аудиодорожку провокационного содержания и использовали дальние кадры, чтобы не были видны движения губ и изменения мимики. Кроме того, ролик имеет очень плохое качество, что также мешает зрителю распознать движение губ, мимику и жесты говорящего на видео.

Примечательно, что данная записать не получила широкого распространения в СИМ, а публикуется лишь в соцсетях. Например, она была выложена в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) Свояк Василий. Его канал насчитывает 1698 подписчиков и имеет всего 17 публикаций, посвященных украинскому конфликту и вызывающих сомнение в подлинности.

В России не наблюдается падения интереса к заключению контрактов с оборонным ведомством. Министр обороны РФ Андрей Белоусов уточнял, что только за 2024 год в Вооруженные силы РФ было набрано более 427 тысяч человек. По его словам, в среднем ежедневно заключают контракт более тысячи двухсот человек.

Летом того же года сотрудница пункта отбора на контрактную службу в Москве отметила рост числа желающих заключить контракт с Вооруженными силами РФ. «В основном, все говорят, что надо идти: "Кто кроме нас?". Очень много сейчас таких. В основном все идут по первому разу», — рассказала она.

А столичный военком Максим Локтев добавил что среднестатистически с московского пункта отправляется 100 человек в день. «Это отправка, именно в войска, в резервные формирования. Я думаю, да многие [из-за ситуации в Курске]. Их [украинские] центры информационно-психологических операций разгоняли, что сейчас все испугаются, а у нас наоборот, что касается молодежи именно», — указал он.

О том, что все больше людей хотят заключить контракт с МО РФ для участия в специальной военной операции (СВО), говорил и представитель Кремля Дмитрий Песков. «Поток желающих заключить контракт, их количество большое. Действительно, все больше и больше людей идут на то, чтобы заключать контракты», — констатировал Песков. Он подчеркнул, что для стимуляции этого процесса в России принимаются экономические меры.

О росте числа контрактников сообщал и президент России Владимир Путин.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

