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05:18, 6 мая 2025Мир

В США спрогнозировали мрачный исход СВО

19fortyfive: Запад и Украина давным-давно проиграли России
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / news.ru / Global Look Press

Запад не может надавить на Россию так, чтобы конфликт на Украине мог закончиться в пользу Киева. Такой исход спецоперации (СВО) спрогнозировало издание 19fortyfive.

«Широко распространено мнение, что при правильном давлении на Россию Москва будет вынуждена пойти на переговоры на условиях Киева. Такие надежды оторваны от реальности. Прямолинейная, до боли очевидная истина заключается в том, что война проиграна давным-давно», — указано в сообщении.

Отдельно подчеркивается, что чем дольше Запад продолжит поддерживать Украину и «отрицать очевидное», тем более мрачными будут итоги конфликта как для Запада, так и для Украины.

Ранее отставной генерал Иностранного легиона Сухопутных войск Франции Доминик Делавард заявил, что мир на Украине может наступить к концу 2025 года — Россия принудит Киев к соглашению силой оружия. «Украинское государство останется усеченным, малонаселенным и, следовательно, малоопасным для России в будущем», — сказал военачальник.

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