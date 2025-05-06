Военный обозреватель назвал только началом атаку ВСУ на Курскую область

Военный обозреватель Шлепченко: В Теткино все только начинается

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на курский населенный пункт Теткино может быть только началом. Об этом заявил военный обозреватель «Царьграда» Влад Шлепченко.

По его словам, украинские военные с виду действовали по уже известному шаблону, который применялся в том числе при неудачной попытке прорыва на территорию Белгородской области через Демидовку и Поповку. Однако, отметил эксперт, так кажется только на первый взгляд. В отличие от прошлого раза сейчас противник сперва применил инженерные машины разминирования, а затем живую силу на квадроциклах.

Вместе с тем Шлепченко допустил, что Киев таким способом проверяет оборону российской стороны. «Не исключено, что пока враг просто щупает нашу оборону, выясняет такие нюансы, как скорость и интенсивность реагирования нашей авиации, оперативность переброски подразделений дроноводов, да просто плотность войск и точность артиллерии, размещенных на данном участке фронта», — предположил военный обозреватель.

Ранее военный корреспондент Александр Коц поделился своим мнением о том, как дальше могут развиваться события в приграничье Курской области. По его словам, есть три сценария. Так, согласно первому варианту, ситуация может быть похожа на «бессмысленные и беспощадные» попытки прорыва ВСУ в Поповке и Демидовке Белгородской области.