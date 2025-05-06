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14:36, 6 мая 2025Россия

Военный обозреватель назвал только началом атаку ВСУ на Курскую область

Военный обозреватель Шлепченко: В Теткино все только начинается
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на курский населенный пункт Теткино может быть только началом. Об этом заявил военный обозреватель «Царьграда» Влад Шлепченко.

По его словам, украинские военные с виду действовали по уже известному шаблону, который применялся в том числе при неудачной попытке прорыва на территорию Белгородской области через Демидовку и Поповку. Однако, отметил эксперт, так кажется только на первый взгляд. В отличие от прошлого раза сейчас противник сперва применил инженерные машины разминирования, а затем живую силу на квадроциклах.

Вместе с тем Шлепченко допустил, что Киев таким способом проверяет оборону российской стороны. «Не исключено, что пока враг просто щупает нашу оборону, выясняет такие нюансы, как скорость и интенсивность реагирования нашей авиации, оперативность переброски подразделений дроноводов, да просто плотность войск и точность артиллерии, размещенных на данном участке фронта», — предположил военный обозреватель.

Ранее военный корреспондент Александр Коц поделился своим мнением о том, как дальше могут развиваться события в приграничье Курской области. По его словам, есть три сценария. Так, согласно первому варианту, ситуация может быть похожа на «бессмысленные и беспощадные» попытки прорыва ВСУ в Поповке и Демидовке Белгородской области.

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