Врач предупредила об опасности шепота

Фониатр Романенко: Шепот при простуде нагружает голосовые связки

Шепот при простуде способен навредить, предупредила фониатр Светлана Романенко. Об опасности разговора шепотом она рассказала в беседе с РИА Новости.

Она отметила, что при простудных заболеваниях в целом не нужно говорить много. Романенко добавила, что использовать шепот тоже не рекомендуется, так как он создает дополнительную нагрузку на голосовые связки.

Врач добавила, что на голос влияет множество факторов, воздействия которых стоит избегать: пыль и загазованность помещения, острая и горячая пища, курение и стресс. Если проблема с голосом не проходит в течение двух недель, то для лечения и диагностики нужно как можно скорее обратиться к специалисту, заключила фониатр.

Ранее оториноларинголог, фониатр Дмитрий Шубин оценил эффективность восстановления голоса с помощью продуктов питания. Специалист предупредил, что сырые яйца не просто бесполезны для голоса, а опасны.