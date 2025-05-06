Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:36, 6 мая 2025Бывший СССР

ВС России закрепились на берегу реки Текуч

Марочко: ВС России закрепились на берегу реки Текуч
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации форсировали реку Текуч, выбив подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) с их позиций у Макеевки на территории Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«В нескольких местах ВС РФ форсировали реку Текуч — российские штурмовые группы закрепились на ее западном берегу. Таким образом, российские войска улучшили тактическое положение и увеличили зону контроля в данном районе», — написал Марочко.

Помимо этого, по его словам, украинские военнослужащие были выбиты с позиций юго-западнее населенного пункта Макеевка в ЛНР.

Ранее Марочко рассказал, что взвод ВСУ, склад вооружения и пункт временной дислокации украинской армии были уничтожены в результате ударов ВС России близ Купянска.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ предприняли попытку атаки дронами на Москву. Собянин сообщил о 19 сбитых беспилотниках

    Российский военный раскрыл роль ЕС в создании украинских дронов

    Трампа уличили в подрыве влияния Мерца через поддержку АдГ

    Вдову взорванного у подъезда в Москве генерала могут сделать сенатором

    Названы препятствия для восстановления Мерцом лидирующей роли Германии в Европе

    В Татарстане объявили опасность атаки беспилотников

    В России озвучили один вывод из новой попытки прорыва ВСУ в Курскую область

    ВС России закрепились на берегу реки Текуч

    Тринадцать аэропортов России за ночь приостановили полеты

    Бисмарк оценил последствия признания АдГ экстремистской партией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости