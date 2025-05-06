Марочко: ВС России закрепились на берегу реки Текуч

Подразделения Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации форсировали реку Текуч, выбив подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) с их позиций у Макеевки на территории Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«В нескольких местах ВС РФ форсировали реку Текуч — российские штурмовые группы закрепились на ее западном берегу. Таким образом, российские войска улучшили тактическое положение и увеличили зону контроля в данном районе», — написал Марочко.

Помимо этого, по его словам, украинские военнослужащие были выбиты с позиций юго-западнее населенного пункта Макеевка в ЛНР.

Ранее Марочко рассказал, что взвод ВСУ, склад вооружения и пункт временной дислокации украинской армии были уничтожены в результате ударов ВС России близ Купянска.