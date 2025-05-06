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08:19, 6 мая 2025Бывший СССР

Марочко рассказал об уничтожении взвода ВСУ близ Купянска

Марочко: Взвод ВСУ и склад вооружения уничтожены близ Купянска
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Взвод Вооруженных сил Украины (ВСУ) и склад вооружения были уничтожены в результате ударов Вооруженных сил (ВС) России близ Купянска. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«Точечным ударом в окрестностях данного населенного пункта поражен склад РАВ. При повторной детонации боеприпасов поврежден ряд частных домовладений», — написал Марочко.

Помимо этого, по его словам, удар был нанесен по пункту временной дислокации ВСУ, в результате чего было уничтожено до взвода личного состава.

Ранее Марочко сообщал, что российские войска увеличили активность на фронте и начали продвигаться на множестве направлений сразу.

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