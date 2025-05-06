Марочко: Взвод ВСУ и склад вооружения уничтожены близ Купянска

Взвод Вооруженных сил Украины (ВСУ) и склад вооружения были уничтожены в результате ударов Вооруженных сил (ВС) России близ Купянска. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«Точечным ударом в окрестностях данного населенного пункта поражен склад РАВ. При повторной детонации боеприпасов поврежден ряд частных домовладений», — написал Марочко.

Помимо этого, по его словам, удар был нанесен по пункту временной дислокации ВСУ, в результате чего было уничтожено до взвода личного состава.

Ранее Марочко сообщал, что российские войска увеличили активность на фронте и начали продвигаться на множестве направлений сразу.