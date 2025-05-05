Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:15, 5 мая 2025Бывший СССР

В ЛНР рассказали об активизации российского наступления на множестве направлений

Марочко: ВС РФ продвигаются на торском, соледарском и часовоярском направлениях
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска увеличили активность на фронте и начали продвигаться на множестве направлений сразу. Об активизации российского наступления рассказал подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Наши войска активизировались на нескольких участках. Начали продвигаться как в купянском районе, так и в принципе на донецком направлении. Это торское, соледарское и часовоярское направления», — рассказал экс-военный.

Он отметил, что российские войска также наращивают активность на краснолиманском направлении.

Ранее бойцы 105-й бригады Народной милиции Донецкой народной республики рассказали о продвижении Вооруженных сил России к Днепропетровской области. Сообщалось, что до административных границ региона российским войскам осталось преодолеть менее 2,5 километра.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты подробности расстрела полицейских в Махачкале

    Россиянки рассказали о своих интимных переживаниях

    ВСУ нанесли массированный удар по Запорожской области

    В Греции прокомментировали возможность поставки систем ПВО Patriot на Украину

    Раскрыты подробности о выжившем в перестрелке в Махачкале сотруднике полиции

    Американская военная техника попыталась прорваться через российскую границу

    Борьба полицейского и боевика с ножом в Махачкале попала на видео

    Запущен проект о ветеранах ко Дню Победы

    В европейской стране отчитались о нулевой инфляции

    Россиянам дали важный совет при покупке жилья

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости