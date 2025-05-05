В ЛНР рассказали об активизации российского наступления на множестве направлений

Марочко: ВС РФ продвигаются на торском, соледарском и часовоярском направлениях

Российские войска увеличили активность на фронте и начали продвигаться на множестве направлений сразу. Об активизации российского наступления рассказал подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Наши войска активизировались на нескольких участках. Начали продвигаться как в купянском районе, так и в принципе на донецком направлении. Это торское, соледарское и часовоярское направления», — рассказал экс-военный.

Он отметил, что российские войска также наращивают активность на краснолиманском направлении.

Ранее бойцы 105-й бригады Народной милиции Донецкой народной республики рассказали о продвижении Вооруженных сил России к Днепропетровской области. Сообщалось, что до административных границ региона российским войскам осталось преодолеть менее 2,5 километра.