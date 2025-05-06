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16:50, 6 мая 2025Экономика

Памятник объедку вызвал гнев жителей российского города

Жители Мичуринска отказались считать символом города памятник объедку яблока
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Unsplash

В Мичуринске Тамбовской области установили памятник в виде яблочного огрызка, арт-объект вызвал гнев местных жителей.
Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Mash.

Скульптуру напечатали на 3D-принтере и установили около главной площади в качестве напоминания о том, что неофициальным символом Мичуринска является яблоко. Авторы композиции заявили, что хотели также подчеркнуть мысль о пользе здорового питания, ведь «невкусные яблоки есть никто не будет».

Между тем местные жители восприняли памятник как оскорбление. По их мнению, он скорее представляет собой объедок, который позорит Мичуринск и насмехается над живущими в нем людьми своим безвкусным видом. Некоторые мичуринцы призвали разместить огрызок на столе какого-нибудь из чиновников мэрии — именно там, убеждены они, лучшее место для такого мусора.

В середине апреля в интернете распространилось видео о том, что памятник Владимиру Ленину в Верхней Пышме переделали в скейт-площадку.

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