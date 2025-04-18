Власти города назвали катание на скейтбордах на памятнике Ленину недоброй шуткой

Мэрия Верхней Пышмы: Скейтборд-рампу на памятнике Ленину перенесут в иное место

Председатель городской думы Верхней Пышмы, где якобы появилась площадка для скейтбординга прямо на памятнике Ленину, заявил агентству РИА Новости, что рампу перенесут в другое место.

«Исторически в скверике на пятачке между Ледовой ареной и Дворцом культуры «Металлург» всегда собиралась молодежь – отдыхала, проводила время. Там же стоял памятник Владимиру Ильичу Ленину. Поэтому существовала присказка «встретимся у Ленина», — поделился информацией Иван Зернов. Он отметил, что в данный момент на участке ведутся строительные работы, в связи с чем территорию огородили, и подчеркнул, что площадку для скейтбордистов на памятнике Ленину перенесут в другое место. По словам главы гордумы, появившаяся в интернете визуализация скейтбордистов с катанием по вождю, является «чьей-то недоброй шуткой».

Зверев добавил, что с проектом благоустройства данного участка, который был реализован благодаря архитекторам и экспертному сообществу, включая специалистов федерального уровня, и обсуждался с местными жителями, Верхняя Пышма стала победителем в конкурсе по созданию комфортной городской среды. Он подчеркнул, что перед ними стояла задача по сохранению места встреч молодежи и месторасположения памятника Ленину в центре города.

В связи с широким общественным резонансом, вызванным визуализацией катания на скейтбордах на памятнике вождю Октябрьской революции, мэрия опубликовала фото проекта, на котором отсутствует скейт-площадка на постаменте Ленину. Председатель городской думы подчеркнул, что сейчас на обсуждаемой территории реализуется именно он.

О том, что в Верхней Пышме памятник Ленину переделали в скейт-площадку, заговорили ранее в пятницу.