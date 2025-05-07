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18:43, 7 мая 2025Бывший СССР

Информацию о гибели проектировщика украинских дронов опровергли

В Минобороны Украины опровергли гибель проектировщика дронов Гуменного
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Alina Smutko / Reuters

В министерстве обороны Украины опровергли информацию о гибели проектировщика дронов Андрея Гуменного. Такое заявление опубликовано в Telegram-канале ведомства.

«Информация, распространенная в Telegram-каналах со ссылкой на якобы заявление министра обороны Украины относительно теракта в Харькове — является фейком», — сказано в публикации Минобороны.

Ранее «РБК Украина» опубликовала новость о гибели Гуменного в своем Telegram-канале. Депутат Верховной Рады Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) выразил соболезнования близким погибшего. Позднее публикации были отредактированы, добавилась пометка о фейке.

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