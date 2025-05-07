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15:34, 7 мая 2025Мир

Израильские ветераны посетят парад Победы в Москве

Нетаньяху: Делегация израильских ветеранов посетит парад Победы в Москве
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Делегация израильских ветеранов посетит парад Победы 9 Мая на Красной площади в Москве, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Об этом он сообщил в видео, опубликованном в его официальном Telegram-канале.

«Сотни тысяч героических еврейских бойцов помогли принести эту победу, которая спасла еврейский народ. Мы направляем делегацию ветеранов на парад на Красной площади. Это отражает наш вклад в наше собственное спасение», — рассказал глава израильского правительства.

6 мая Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху. Стороны обменялись поздравлениями по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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