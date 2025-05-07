Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:42, 7 мая 2025Мир

Мерц заявил о готовности Германии наблюдать за прекращением огня на Украине

Канцлер Мерц заявил о готовности ФРГ наблюдать за прекращением огня на Украине
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Германия готова наблюдать за прекращением огня на Украине под руководством и при участии США. Об этом заявил новый канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе совместной пресс-конференции в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Трансляция велась в YouTube-канале немецкого телеканала NTV.

По словам политика, разрешение конфликта невозможно без дальнейшего политического и военного участия США. «И соглашение о прекращении огня или даже мирный договор должен быть обеспечен гарантиями безопасности для Украины при соответствующем участии США. Мы готовы внести вклад со своей европейской стороны, в том числе со стороны Германии, Франции, Великобритании, многих других стран Европейского Союза», — подчеркнул он.

Мерц призвал США «оставаться на борту», выполняя обязанности как в НАТО, так и на Украине. При этом немецкий канцлер отметил, что европейские страны не могут дать информацию об объеме гарантий безопасности, которые будут предоставлены Украине до достижения «постоянного прекращения огня и мирного соглашения с Россией».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в ходе встречи с Мерцем задался вопросом о готовности России к 30-дневному прекращению огня в конфликте на Украине. Он также отметил, что Франция и Германия продолжают работу над достижением прекращения огня на Украине и находятся в постоянном контакте по данному вопросу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кадыров ответил на вопрос о возможной отставке

    Кремль прокомментировал ситуацию между Индией и Пакистаном

    Президент Бразилии прилетел в Россию

    Путин высказался о прошедших подготовку в Чечне военных

    Унаследовавшая миллионы Лагерфельда кошка снялась в рекламе люксового бренда

    Жителей Москвы предупредили о трудностях с доставкой продуктов

    Появились кадры уничтожения дроном бронетехники ВСУ

    В отеле Японии наткнулись на тело туристки за несколько часов до ее вылета домой

    Си Цзиньпин прилетел в Москву на празднование Дня Победы

    Кадыров оказался на встрече Путина и Мадуро после слов об отставке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости