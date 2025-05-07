Мерц заявил о готовности Германии наблюдать за прекращением огня на Украине

Канцлер Мерц заявил о готовности ФРГ наблюдать за прекращением огня на Украине

Германия готова наблюдать за прекращением огня на Украине под руководством и при участии США. Об этом заявил новый канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе совместной пресс-конференции в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Трансляция велась в YouTube-канале немецкого телеканала NTV.

По словам политика, разрешение конфликта невозможно без дальнейшего политического и военного участия США. «И соглашение о прекращении огня или даже мирный договор должен быть обеспечен гарантиями безопасности для Украины при соответствующем участии США. Мы готовы внести вклад со своей европейской стороны, в том числе со стороны Германии, Франции, Великобритании, многих других стран Европейского Союза», — подчеркнул он.

Мерц призвал США «оставаться на борту», выполняя обязанности как в НАТО, так и на Украине. При этом немецкий канцлер отметил, что европейские страны не могут дать информацию об объеме гарантий безопасности, которые будут предоставлены Украине до достижения «постоянного прекращения огня и мирного соглашения с Россией».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в ходе встречи с Мерцем задался вопросом о готовности России к 30-дневному прекращению огня в конфликте на Украине. Он также отметил, что Франция и Германия продолжают работу над достижением прекращения огня на Украине и находятся в постоянном контакте по данному вопросу.