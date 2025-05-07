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15:04, 7 мая 2025Мир

Макрон задался одним вопросом об Украине

Макрон задался вопросом о готовности России к 30-дневному прекращению огня
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе встречи с новым канцлером Германии Фридрихом Мерцем задался вопросом о готовности России к 30-дневному прекращению огня в конфликте на Украине. Его слова передает агентство Reuters.

«Есть лишь один вопрос, на который необходимо дать ответ: готова ли Россия к прекращению огня на срок не менее 30 дней, чтобы иметь возможность затем установить прочное и длительное перемирие?» — сказал французский лидер.

Макрон также отметил, что Франция и Германия продолжают работу над достижением прекращения огня на Украине и находятся в постоянном контакте по данному вопросу.

О первой зарубежной поездке нового канцлера ФРГстало известно сегодня, 7 мая. В своем сообщении о визите во Францию Мерц подчеркнул, что Германия намерена «вновь взять на себя ответственность».

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