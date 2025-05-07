Новый канцлер Германии совершит международный визит в преддверии Дня Победы

Новый канцлер ФРГ Мерц совершит первые международные поездки в Польшу и Францию

Фридрих Мерц совершит первые международные визиты в Польшу и Францию в качестве нового канцлера ФРГ в преддверии Дня Победы, который в Европе празднуется 8 мая. Об этом глава немецкого правительства сообщил в своем аккаунте в социальной сети Х.

«Мои первые поездки в качестве канцлера сегодня — в наши два крупнейших соседа Францию ​​и Польшу. Германия вновь берет на себя ответственность. Не вызывающе, но надежно. Не высокомерно, и готова к сотрудничеству», — написал он.

Ранее Мерц призвал администрацию президента США Дональда Трампа отказаться от критики внутренней политики ФРГ. Таким образом политик отреагировал на критику со стороны госсекретаря Марко Рубио в связи с признанием партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) экстремистской организацией.