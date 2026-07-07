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Силовые структуры
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14:18, 7 июля 2026Силовые структуры

Названо число убитых в заблокированном Мариуполе

ВС ДНР вынес пожизненный приговор четверым командирам ВСУ за убийство 93 жителей Мариуполя
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) вынес пожизненный приговор четверым командирам Вооруженных сил Украины (ВСУ), отдавшим преступные приказы о взятии в блокаду Мариуполя, в результате чего погибли 93 жителя и военнопленных. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре России.

Командиры 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Владимир Баранюк, Николай Бирюков, Дмитрий Кармянков и Виталий Ярошенко признаны виновными в массовых убийствах по мотивам политической, идеологической ненависти и вражды, покушении, умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества, жестоком обращении с военнопленными и гражданским населением на оккупированной территории. Осужденные будут отбывать наказание в колонии особого режима.

В ведомстве предоставили видео с ними из зала суда.

На кадрах виден конвой, который заводит подсудимых. Они в металлической клетке слушают приговор.

Суд установил, что с февраля по май 2022 года Баранюк, Бирюков, Кармянков и Ярошенко участвовали в блокировании Мариуполя. По их приказам украинские военнослужащие окружили город, убивая жителей и военнопленных. Жертвами стали 93 человека, было совершено покушение на 81 человека. Под обстрелами были разрушены жилые дома и гражданская инфраструктура.

Ранее Верховный суд ДНР приговорил гражданина Норвегии Вэрдаля Тора-Ивара Брейснеса к 14 годам колонии строгого режима.

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