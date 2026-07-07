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14:17, 7 июля 2026Мир

Генсек НАТО осыпал Трампа комплиментами

Генсек НАТО Рютте заявил, что ему нравится Трамп и то, что он делает для альянса
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Lehtikuva / Emmi Korhonen / Reuters

Генсек НАТО Марк Рютте признался, что ему нравится президент США Дональд Трамп и то, что он делает для альянса. Об этом он заявил в интервью Politico.

«Мне просто нравится этот человек. Я думаю, что то, что он делает для НАТО, — это отличная новость», — сказал Рютте.

Глава НАТО добавил, что Трамп был прав, когда требовал от союзников по альянсу увеличения расходов на оборону и модернизацию вооруженных сил, а также — когда начал наносить удары по Ирану.

«Это было безоговорочное одобрение политики президента [Трампа], которая временами вызывала недовольство у других членов альянса», — пишет издание, комментируя слова Рютте.

Рютте в ходе интервью также подчеркнул, что Трамп во время своего второго президентского срока осуществляет то, что не удалось сделать ни одному главе государства со времен 34-го президента США Дуайта Эйзенхауэра.

«Президент Трамп, по сути, добивается того, чего американские президенты пытались достичь еще со времен Эйзенхауэра: уравнять расходы на оборону между США и Европой», — отметил он.

Ранее Дональд Трамп возмутился расходами США на НАТО. Он заявил, что Соединенные Штаты тратят на альянс больше других стран, не получая никакой выгоды.

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