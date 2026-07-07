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14:13, 7 июля 2026Экономика

Москвичам назвали лучшее время для наблюдения за радугой

Метеоролог Макарова: Радугу в Москве на этой неделе можно увидеть во второй половине дня
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Roman Denisov / Globallookpress.com

Наблюдать радугу жителям столицы на этой неделе лучше всего во второй половине дня и ближе к вечеру, сообщила РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

Лучший момент для наблюдения за этим природным явлением — время, когда солнце начинает опускаться к горизонту. На этой неделе, благодаря неустойчивой погоде, появление радуги в небе над мегаполисом наиболее вероятно, отметила метеоролог.

Она напомнила, что ливневые кратковременные дожди в столице ожидаются на протяжении всей недели, а температура воздуха при этом в будние дни не будет превышать плюс 22 градусов. В выходные, 11 и 12 июля, столбики термометров не будут подниматься выше плюс 28 градусов.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что на протяжении большей части недели Московский регион будет находиться под воздействием области пониженного атмосферного давления, из-за чего ежедневно будут идти дожди. Осадки пройдут лишь местами и не будут затяжными. Ливневыми осадки будут только на выходных и продлятся не больше получаса.

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