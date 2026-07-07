В России ответили на заявление Буданова о готовности воевать еще десяток лет

Депутат Толмачев: Заявления Киева о готовности воевать еще десяток лет — фантазии

Рассуждения главы офиса президента Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) о готовности Украины воевать еще десять лет — это неоправданный оптимизм и фантазии, заявил депутат Госдумы Александр Толмачев. В беседе с «Лентой.ру» он поделился своим мнением.

«Слова "десяток лет" и "Украина" в одном предложении звучат неоправданно оптимистично, когда об этом говорит представитель террористического киевского режима. Сегодня рассуждения о том, что Украина готова воевать еще десяток лет, — это фантазии», — сказал парламентарий.

По его словам, возобновление отношений так или иначе состоится, ведь все конфликты однажды завершаются. Однако ключевой вопрос — какой будет вторая сторона этих отношений, подчеркнул политик.

«Будет ли она носить название Украины, в каких границах станет существовать, какой идеологии следовать и встанет ли во главе легитимный руководитель, а не военный преступник», — заключил Толмачев.

Ранее глава офиса Зеленского заявлял, что возобновление отношений России и Украины возможно через «десяток» лет. Главным условием для этого, добавляет глава офиса, будет появление сил, настроенных на диалог.

