Мужчина состоял в браке с тремя женщинами и обманывал каждую из них

В США мужчина завел одновременно трех жен и попал под арест

В штате Флорида, США, арестовали мужчину, который состоял в браке с тремя женщинами одновременно. Как пишет ABC News, он обманывал каждую из них ради денег.

Первой женой Генри Бетси-младшего стала Тоня. Она рассказала, что начала общаться с мужчиной в приложении для знакомств Tinder. По словам Тони, Генри казался ей идеалом. В ноябре 2020 года они поженились в округе Дувол. В феврале 2022 года Генри женился во второй раз в округе Манати. Роман с девушкой по имени Брэнди он завел в приложении Stir, которое рассчитано на родителей-одиночек. Брэнди призналась, что Генри показался ей очень правильным.

Третью жену Генри нашел в приложении Match.com. Мишель подкупили красивые ухаживания, и она очень скоро согласилась выйти за него замуж в округе Эрнандо. Тайную жизнь Генри раскрыла Тоня. Она искала информацию о муже в интернете и наткнулась на данные о других его браках. Женщина связалась с Брэнди и Мишель, и они вместе обратились в полицию. Генри попал под арест.

В полиции объяснили проблему отсутствием связи между округами. Браки заключались так легко, поскольку никто не знал, что Генри уже женат. Ему предъявили обвинения в многоженстве.

Женщины предполагают, что были нужны Генри из-за денег. Он открывал с женами совместные банковские счета и, видимо, хотел впоследствии получить от них алименты. На судебном заседании он заявил, что у него нет источника дохода и каких-либо сбережений в банках. При этом мужчина не признал свою вину. Недавно женщины нашли профиль Генри в очередном приложении для знакомств Bumble.

Ранее сообщалось, что в городе Белфаст, Великобритания, супруги развелись после 16 лет брака из-за мошенницы, выдающей себя за порнозвезду Софи Далзелл. Мужчина поверил фейк-аккаунту, вступил в онлайн-отношения и даже переводил преступникам деньги.

