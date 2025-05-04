Женщина уличила мужа в измене с ненастоящей порнозвездой

В городе Белфаст, Великобритания, супруги развелись после 16 лет брака из-за мошенницы, выдающей себя за порнозвезду Софи Далзелл. Об этом сообщает New York Post.

67-летнего Клайва Далглиша выдали траты по общей кредитной карте, которую он использовал вместе с женой — 61-летней Сарой Далглиш. Она вызвала мужчину на откровенный разговор и уличила его в измене. Оказалось, что мужчина три месяца поддерживал отношения на рассстояния с другой женщиной.

Узнав о предательстве, Сара попросила Клайва показать новую возлюбленную. Он продемонстрировал ей электронные письма, которые ему якобы присылала британская порнозвезда Софи Далзелл. Сара сразу поняла, что он попался на удочку мошенников.

По словам мужчины, Далзелл сама написала ему. Она утверждала, что ушла из секс-индустрии, переехала в США ради больной бабушки и устроилась работать в ресторан. Вскоре общение пары приобрело романтический характер, и Клайв стал помогать ей деньгами. Всего он отдал мошеннице 2,7 тысячи долларов (220 тысяч рублей). Мужчина даже смотрел авиабилеты в США, чтобы встретиться с «Софи».

Все это время Клайв не понимал, что общается с мошенниками. Сара решила доказать ему это, создала фейк-аккаунт и написала с него «Софи». «Через 10 минут она начала просить у меня деньги», — рассказала Сара.

Мужчина поверил, что его обманули, лишь после телепередачи, где рассказывалось о таком типе мошенничества.

Ранее сообщалось, что в Лондоне считавшаяся мертвой женщина появилась в суде онлайн, чтобы противостоять мошеннику, который пытался отобрать ее дом. Он заявил судье, что состоял с женщиной в браке, и уверял, что ее не стало.