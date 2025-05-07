Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:27, 7 мая 2025Силовые структуры

Наемника ВСУ из Колумбии заочно осудят за участие в боях против России

В Донецке будут судить наемника из Колумбии Пердомо за участие в боях против РФ
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) направили уголовное дело в отношении 41-летнего наемника из Колумбии Гектора Жоэля Урбано Пердомо. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

По версии следствия, в июне 2023 года Пердомо приехал на Украину, где заключил контракт и вошел в состав штурмовой бригады «Спартан». Колумбиец прошел военную подготовку, получил личное огнестрельное оружие, боеприпасы и спецснаряжение.

С августа 2023 года по февраль 2024 года он в составе 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Вооруженных сил Украины (ВСУ) участвовал в боевых действиях против российских военных. За это он получил более 802 тысяч рублей.

Пердомо объявлен в международный розыск и заочно арестован.

Ранее председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин раскрыл число иностранных наемников ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России заявили о поручении Путина выбрать цели для «Орешника» в Киеве

    В России пообещали награду в миллион рублей за поимку маньяка

    Экстремально похудевшая рэперша Lizzo появилась на Met Gala с новым имиджем

    России предсказали исчезновение гипермаркетов и торговых центров

    Генерал раскрыл способ проникновения дронов ВСУ в Подмосковье

    Стало известно о возобновлении переговоров по «Силе Сибири-2»

    Крупнейшая российская авиакомпания заявила о задержках рейсов

    Врач предупредил о вреде популярной летней обуви

    Аналитик рассказала о необходимости удаления ненужных программ на телефоне

    Канаду обвинили в нежелании выдать России ветерана СС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости