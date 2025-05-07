Наемника ВСУ из Колумбии заочно осудят за участие в боях против России

В Донецке будут судить наемника из Колумбии Пердомо за участие в боях против РФ

В Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) направили уголовное дело в отношении 41-летнего наемника из Колумбии Гектора Жоэля Урбано Пердомо. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

По версии следствия, в июне 2023 года Пердомо приехал на Украину, где заключил контракт и вошел в состав штурмовой бригады «Спартан». Колумбиец прошел военную подготовку, получил личное огнестрельное оружие, боеприпасы и спецснаряжение.

С августа 2023 года по февраль 2024 года он в составе 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Вооруженных сил Украины (ВСУ) участвовал в боевых действиях против российских военных. За это он получил более 802 тысяч рублей.

Пердомо объявлен в международный розыск и заочно арестован.

Ранее председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин раскрыл число иностранных наемников ВСУ.