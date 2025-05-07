Назван неожиданный усилитель риска алкоголизма

CPS: Особенности партнера влияют на предрасположенность человека к алкоголизму

Привычки и психологические особенности партнера могут усиливать или ослаблять генетическую предрасположенность человека к проблемному употреблению алкоголя. К такому выводу пришли исследователи из Университета Вирджинии и Ратгерского университета. Работа опубликована в Clinical Psychological Science.

Известно, что гены определяют примерно половину риска развития алкогольной зависимости. Однако влияние наследственности может меняться в зависимости от внешних условий — в том числе от того, с кем человек живет. Авторы проанализировали данные 1620 близнецов и их партнеров: их алкогольные и табачные привычки, черты личности, уровень тревожности и психического здоровья. Особое внимание уделили людям с повышенным генетическим риском.

Оказалось, что склонность к злоупотреблению алкоголем усиливается, если партнер часто курит, испытывает стресс, склонен к тревожности и обладает низкой добросовестностью. Напротив, если партнер сам регулярно употребляет алкоголь, генетическое влияние ослабевает — возможно, потому что в этом случае ключевым становится воздействие окружающей среды, а не наследственности.

Авторы подчеркивают: такие результаты могут повлиять на подход к терапии, особенно в формате парного вмешательства. Речь идет не только о динамике отношений, но и о том, какими личными особенностями обладает каждый партнер.