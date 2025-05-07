Пожизненно осужденный россиянин попросил смягчить ему наказание

Пожизненно осужденный за убийство семьи под Пермью попросил смягчить наказание

Житель Пермского края Сергей Галанов, осужденный на пожизненный срок за расправу над семьей с двухлетним ребенком, попросил суд смягчить ему наказание. Об этом сообщает РИА Новости.

С такой просьбой мужчина ходатайствовал после 18 лет нахождения в колонии, попросив заменить неотбытую часть срока более мягким видом наказания. Однако суд отказался рассматривать его просьбу, так как освобождение пожизненно осужденных допускается только на основании акта помилования, амнистии или решения суда об УДО после отбытия не менее 25 лет заключения.

Галанова приговорили к пожизненному лишению свободы в 2007 году. Тогда ему было 20 лет. Пермский краевой суд установил, что мужичина во время застолья в доме знакомого затеял спор на почве ревности, после чего схватил нож и начал наносить удары сначала хозяину дома, а потом женщине и двухлетнему ребенку. Чтобы скрыть следы преступления, он подпалил дом. Спустя месяц его арестовали.

Ранее сообщалось, что суд рассмотрит апелляцию на приговор россиянки, расправившейся с сыном и спрятавшей тело в чемодане.