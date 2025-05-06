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13:19, 6 мая 2025Силовые структуры

Суд рассмотрит апелляцию расправившейся с сыном и спрятавшей тело в чемодане россиянки

Суд рассмотрит апелляцию на приговор матери, убившей сына в Перми
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде рассмотрит апелляцию на приговор Ирине Шатовой, осужденной на 18 лет за расправу над девятилетним сыном. Об этом сообщает РИА Новости.

Дата рассмотрения назначена на 10 июня в 13.00.

18 марта Пермский краевой суд приговорил Шатову к 18 годам колонии общего режима. Как установил суд, 11 июля 2024 года она душила сына и нанесла ему колотые раны груди, а затем спрятала тело в чемодане и оставила его у мусорных контейнеров в Ленинском районе города.

Ранее сообщалось, что защита генерала Ивана Попова подала апелляцию на его приговор.

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