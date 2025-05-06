Суд рассмотрит апелляцию расправившейся с сыном и спрятавшей тело в чемодане россиянки

Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде рассмотрит апелляцию на приговор Ирине Шатовой, осужденной на 18 лет за расправу над девятилетним сыном. Об этом сообщает РИА Новости.
Дата рассмотрения назначена на 10 июня в 13.00.
18 марта Пермский краевой суд приговорил Шатову к 18 годам колонии общего режима. Как установил суд, 11 июля 2024 года она душила сына и нанесла ему колотые раны груди, а затем спрятала тело в чемодане и оставила его у мусорных контейнеров в Ленинском районе города.
Ранее сообщалось, что защита генерала Ивана Попова подала апелляцию на его приговор.