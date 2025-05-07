Berliner Zeitung: Мерцу следует проявить мужество и прилететь в Москву на 9 Мая

Новому канцлеру Германии Фридриху Мерцу следует проявить мужество и прилететь в Москву на 9 Мая. С таким призывом выступила газета Berliner Zeitung.

В колонке приводятся пять причин того, почему Мерцу стоит посетить Москву. Как отметил автор материала, канцлер таким образом проявил бы уважение. Уточняется, что политик мог бы посетить места, посвященные памяти жертв войны, что стало бы жестом сострадания. При этом присутствие Мерца на параде на Красной площади газета сочла необязательным.

Новому канцлеру следует возобновить диалог с Москвой, добавил автор. По его мнению, политику следовало бы предстать перед президентом России Владимиром Путиным и показать себя сильным переговорщиком. «Тот, кто хочет мира, должен говорить — даже с противниками», — уточняется в колонке.

Кроме того, Мерцу следует искать контакты с работающими в Москве, Санкт-Петербурге и других городах немецкими фирмами, сочли в газете. Другими причинами для такой поездки там назвали возможность для Берлина проявить инициативу и вернуться на мировую арену, а также передать Москве послание о позиции Европы по прекращению огня. «Мерц должен был бы призвать Москву продлить запланированное на май прекращение огня с трех до 30 дней», — пояснили в издании.