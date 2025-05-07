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17:40, 7 мая 2025Мир

В США призвали устранить Зеленского

Макгрегор призвал устранить режим Зеленского на Украине
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

США необходимо устранить режим президента Украины Владимира Зеленского, так как с ним невозможно договориться и он препятствует урегулированию конфликта. Об этом заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.

«Этот режим не получится реформировать или изменить, а значит, его нужно уничтожить. Думаю, именно по этому пути мы сейчас и движемся», — отметил военный аналитик. Макгрегор подчеркнул, что российскому руководству нет смысла вести диалог с Киевом из-за его политики ненависти.

Ранее Макгрегор заявил, что никто на Западе не хочет признавать правоту и справедливость требований России. Он подчеркнул, что следовало сразу признать, что Украину хотят видеть в нейтральном статусе и с новыми властями с демилитаризацией и денацификацией. По его мнению, это очевидные вещи.

Вот это да!
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