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06:07, 5 мая 2025Мир

В США признали правоту России насчет Украины

Полковник Макгрегор признал правоту России насчет Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Бывший полковник армии США Дуглас Макгрегор заявил, что никто на Западе не хочет признавать правоту и справедливость требований России. Об этом он высказался на YouTube.

Макгрегор подчеркнул, следовало сразу признать, что Украину хотят видеть в нейтральном статусе и с новыми властями с демилитаризацией и денацификацией. По его мнению, это очевидные вещи.

«Достаточно вспомнить апрель 2022 года, затем 2023 год. Россия всегда была готова к переговорам и компромиссам, чтобы достичь настоящего и прочного мира на демилитаризованной Украине. Это и была их главная цель», — заключил он.

Ранее Макрегор призвал США принудить президента Украины Владимира Зеленского к миру с Россией. По его словам, некоторые деятели в Вашингтоне хотят продолжить конфликт с Россией для защиты интересов США и якобы украинской демократии.

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