Полковник Макгрегор признал правоту России насчет Украины

Бывший полковник армии США Дуглас Макгрегор заявил, что никто на Западе не хочет признавать правоту и справедливость требований России. Об этом он высказался на YouTube.

Макгрегор подчеркнул, следовало сразу признать, что Украину хотят видеть в нейтральном статусе и с новыми властями с демилитаризацией и денацификацией. По его мнению, это очевидные вещи.

«Достаточно вспомнить апрель 2022 года, затем 2023 год. Россия всегда была готова к переговорам и компромиссам, чтобы достичь настоящего и прочного мира на демилитаризованной Украине. Это и была их главная цель», — заключил он.

Ранее Макрегор призвал США принудить президента Украины Владимира Зеленского к миру с Россией. По его словам, некоторые деятели в Вашингтоне хотят продолжить конфликт с Россией для защиты интересов США и якобы украинской демократии.