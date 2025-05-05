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05:48, 5 мая 2025Мир

В США призвали Зеленского завершить украинский конфликт

Полковник Макрегор призвал США принудить Зеленского к миру на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетЗавершение конфликта на Украине
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Бывший полковник американской армии Дуглас Макгрегор заявил, что США следует оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского должно быть оказано давление со стороны США для завершения конфликта с Россией. Об этом он высказался на YouTube.

Макрегор призвал США принудить Зеленского к миру на Украине. По его словам, некоторые деятели в Вашингтоне хотят продолжить конфликт с Россией для защиты интересов США и якобы украинской демократии.

«Я до сих пор не понимаю, почему никто на Украине так и не устранил Зеленского? Или почему США не оказывают на него давление, чтобы принудить к миру?» — возмутился он.

Ранее Зеленский оценил готовность Киева прекратить огонь. «Украина готова к тишине с любого дня, но минимум на месяц, чтобы положить конец войне», — подчеркнул он.

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