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12:22, 7 мая 2025Ценности

Валерия снялась в полотенце на голое тело

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @valeriya

Российская эстрадная певица Валерия (имя при рождении — Алла Перфилова) снялась в откровенном виде на отдыхе в Дубае. Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 3,7 миллиона подписчиков.

57-летняя исполнительница предстала перед камерой в полотенце, обернутом вокруг голого тела. При этом она продемонстрировала лицо без макияжа и покрасневшие плечи с белой полосой от купальника на коже.

В свою очередь, знаменитость указала, что обгорела во время купания, несмотря на использование средств для защиты от ультрафиолетовых лучей. «Мы жутко обгорели. (...) Видимо, такое активное солнце, что, чуть дольше побыв в воде, получили такой результат», — заявила артистка.

В феврале Валерия также станцевала в боди перед камерой.

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