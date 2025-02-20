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11:17, 20 февраля 2025Ценности

56-летняя певица Валерия станцевала в боди перед камерой

56-летняя певица Валерия станцевала в черном боди и колготках перед камерой
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @valeriya

Российская эстрадная певица Валерия (имя при рождении — Алла Юрьевна Перфилова) в откровенном наряде станцевала перед камерой. Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 3,6 миллиона подписчиков.

56-летняя исполнительница предстала на размещенных кадрах в блестящем черном боди и прозрачных колготках в тон. Также она надела массивные серьги и ожерелье и сделала макияж с коричневой помадой на губах и черной подводкой на веках.

Поклонники оценили данный ролик в комментариях. «Сколько красоты, нежности и сексуальности», «Сколько грации», «Женщина без возраста», «Как всегда прекрасна», — восхитились юзеры.

Ранее в феврале мастер спорта по художественной гимнастике и телеведущая Ляйсан Утяшева станцевала перед камерой в трусах.

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