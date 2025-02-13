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12:44, 13 февраля 2025Ценности

Ляйсан Утяшева в трусах станцевала перед камерой

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @liasanutiasheva

Мастер спорта по художественной гимнастике и телеведущая Ляйсан Утяшева станцевала перед камерой в откровенном образе. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 5,7 миллиона подписчиков.

39-летняя знаменитость снялась в ванной, когда наносила макияж и делала укладку. Она предстала на размещенных кадрах в облегающем белом кроп-топе с глубоким декольте и черных трусах в белый горох.

При этом спортсменка станцевала под трек Messy исполнительницы Lola Young, заявив, что постоянно прослушивает ее. «Очень откликнулись слова из припева этой песни. Послушайте и вы», — подписала Утяшева.

Ранее в феврале двукратный бронзовый призер чемпионата мира по художественной гимнастике Самира Мустафаева села на шпагат на кухне в откровенном наряде.

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