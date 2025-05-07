Впервые расшифровали свиток из Геркуланума

CNN: Удалось установить название и авторство одного из свитков Геркуланума

Исследователи впервые установили автора и название древнеримского свитка, обугленного при извержении Везувия почти 2 000 лет назад. Речь идет о папирусе PHerc. 172, найденном в XVIII веке на раскопках Геркуланума. Расшифровку выполнили участники проекта Vesuvius Challenge с помощью нейросетей и томографических сканов. Об этом сообщает CNN.

Текстом оказался философский трактат «О пороках», написанный эпикурейцем Филодемом. Это первая в истории идентификация названия и автора среди множества подобных свитков, извлеченных из обугленного архива на римской вилле, которая, предположительно, принадлежала родственникам Юлия Цезаря.

По оценке специалистов, речь может идти о первой книге из серии «О пороках и противоположных добродетелях». Ранее свиток также оказался источником первых слов, прочитанных без физического разворачивания — среди них слово «отвращение», зафиксированное дважды.

Свитки из Геркуланума долго считались безнадежно утраченными из-за их хрупкости. Новые методы, включая нейросети и 3D-моделирование, позволяют виртуально «развернуть» папирус и прочитать текст без повреждений. Ученые рассчитывают, что технология поможет восстановить утерянные философские и литературные тексты античности.