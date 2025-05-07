Застрявшим в Таиланде из-за переноса рейса россиянам отказались продлевать номер

«360»: Российские туристы застряли на Пхукете из-за переноса рейса

Российские туристы застряли на популярном курорте Таиланда Пхукете из-за переноса рейса почти на девять часов. Об этом сообщает «360».

По словам одной из соотечественниц, Ларисы, вылет перенесли с 16:30 7 мая на 01:00 8 мая. При этом россиян не повезли в аэропорт и отказались продлевать им номер в отеле. «Туроператор сослался на авиаперевозчика, а авиаперевозчик на горячей линии отправил обратно к туроператору», — пожаловалась туристка.

Турагент объяснил Ларисе, что номер предоставят лишь спустя сутки ожидания. Однако у путешественников нет уверенности, что вылет в 01:00 8 мая состоится.

Как пишет источник, рейсы переносят и из Москвы на Пхукет. Один из пассажиров в беседе с изданием отметил, что он и его попутчики ожидают вылета в Таиланд из аэропорта Домодедово уже несколько часов. Питание и воду им предоставили.

Ранее пассажиры провели более двух часов в самолете после приземления в российском аэропорту. Борт прилетел из Омска в Санкт-Петербург вовремя, однако трап и автобусы к нему так и не подогнали.

