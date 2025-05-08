Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:10, 8 мая 2025Бывший СССР

Эстонию призвали вернуть украинских беженцев обратно на родину

Политик Хельме призвал Эстонию вернуть украинских беженцев обратно на родину
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Председатель оппозиционной Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Мартин Хельме заявил, что правительство Эстонии должно отправить украинских беженцев обратно в страну. Его слова приводит телерадиокомпания ERR.

Хельме отметил, что вместо того, чтобы заявлять о готовности Эстонии отправить на Украину солдат в составе миротворческой миссии, властям нужно вернуть беженцев на Украину.

«Почему мы не отправляем туда тех, кого Украина просит вернуть, а вместо этого посылаем своих?» — призвал политик

Политик добавил, что в Эстонии проживает десять тысяч граждан Украины, которые уклоняются от службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ).

Ранее премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что страны Балтии и Запада помогут сформировать новую боеспособную бригаду ВСУ. «Наша цель — сделать подразделение боеспособным уже в 2025 году», — отметил он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Вступило в силу объявленное Путиным трехдневное перемирие, приуроченное ко Дню Победы. Россия готова ответить на провокации Киева

    Захарова ответила на слова главы МИД Чехии о памятнике маршалу Коневу

    В Пакистане возле аэропорта близ границы с Индией прогремели взрывы

    Лидер еще одной страны прилетел в Москву

    Врач предупредил об опасности гормональных препаратов для лечения аллергии на пыльцу

    В России заявили о попытке Киева «впарить» неприемлемую формулу мира

    В России рассказали о готовящихся провокациях ВСУ в ДНР

    Эстонию призвали вернуть украинских беженцев обратно на родину

    Россиян предупредили об опасности неправильного хранения шашлыка

    Названы способы добиться высокой пенсии в старости

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости