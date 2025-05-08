Эстонию призвали вернуть украинских беженцев обратно на родину

Политик Хельме призвал Эстонию вернуть украинских беженцев обратно на родину

Председатель оппозиционной Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Мартин Хельме заявил, что правительство Эстонии должно отправить украинских беженцев обратно в страну. Его слова приводит телерадиокомпания ERR.

Хельме отметил, что вместо того, чтобы заявлять о готовности Эстонии отправить на Украину солдат в составе миротворческой миссии, властям нужно вернуть беженцев на Украину.

«Почему мы не отправляем туда тех, кого Украина просит вернуть, а вместо этого посылаем своих?» — призвал политик

Политик добавил, что в Эстонии проживает десять тысяч граждан Украины, которые уклоняются от службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ).

Ранее премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что страны Балтии и Запада помогут сформировать новую боеспособную бригаду ВСУ. «Наша цель — сделать подразделение боеспособным уже в 2025 году», — отметил он.