На Украине сообщили о продвижении российских войск на одном из направлений СВО

DeepState: Российские войска продвинулись на константиновском направлении

Российские войска продвинулись в трех населенных пунктах на константиновском направлении в зоне спецоперации (СВО). Об этом сообщает украинский ресурс DeepState в Telegram-канале.

По его данным, армия России продвигается в Новооленовке, Александрополе и Леонидовке. В свою очередь издание «Страна.ua» сообщает, что российские солдаты уже взяли Новооленовку под полный контроль.

Сейчас, как сообщает издание, бои идут на участке трассы Покровск — Константиновка.

Ранее сообщалось, что российские войска приблизились к Днепропетровской области.