На Украине подтвердили приближение российских войск к Днепропетровской области

DeepState: Российские войска приблизились к границе Днепропетровской области

Российские войска приблизились к границе Днепропетровской области и стоят на расстоянии 2,5 километра от нее. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты боевых действий украинского аналитического проекта DeepState.

Приблизиться к административной границе региона бойцы Вооруженных сил (ВС) России смогли после продвижения в Котляровке Донецкой народной республики (ДНР). Кроме того, им удалось занять новые позиции в селе Успеновка.

До этого о приближении российских военных к границе рассказали бойцы 105-й бригады Народной милиции ДНР. Они также отметили, что до границы Днепропетровской области солдатам осталось преодолеть 2,5 километра.

Ранее аналитики DeepState сообщили, что Вооруженные силы Украины оказались в тяжелой ситуации на участке от Новодаровки до Вольного Поля западнее Великой Новоселки. По их данным, это произошло из-за штурмовых действий Российской армии.