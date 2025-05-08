Участник «Времени героев» рассказал о миссии «Юнармии» и подготовке к юбилею Велкой Победы

Участник «Времени героев» Головин: рассказал о связи поколений и личном подвиге

Герой России Владислав Головин, начальник Главного штаба «Юнармии» и участник программы «Время героев», в эксклюзивном интервью ТАСС поделился планами движения, борьбой с деструктивным влиянием на молодежь и ролью юнармейцев в сохранении исторической памяти. С декабря 2024 года Головин возглавляет «Юнармию». Он участник специальной военной операции, командир морпехов 810-й бригады с позывным «Струна». Герой России освобождал Мариуполь, получил ранение в бою и после реабилитации продолжил служить стране уже в гражданской сфере. Сегодня лидер «Юнармии» участник первого потока кадровой программы «Время героев»

Программа «Время героев» — это новый этап для Владислава Головина. Обучение по инициативе президента Владимира Путина открывает перед участниками СВО путь в госуправление. Головин, наставником которого стал начальник Управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков, разрабатывает проект реабилитационного центра для ветеранов. «У нас нет права сдаваться. Теперь наша миссия — служить Родине в новых условиях», — резюмировал Герой России.

На сегодняшний день движение «Юнармия» объединяет более 1,8 миллиона участников, из которых свыше 120 тысяч уже служат в Вооруженных силах и силовых структурах. Головин подчеркнул, что главная задача «Юнармии» — дать молодежи правильные ориентиры, будь то служба в армии или другие формы служения Родине.

В условиях информационного давления на подростков «Юнармия» предлагает альтернативу —военно-прикладные навыки, архивную работу, встречи с ветеранами.

«Чем больше ребята вовлечены в правильную деятельность, тем лучше понимают, на что стоит реагировать», — отметил Головин. Он призвал родителей активнее включаться в работу движения, чтобы оградить детей от вредного влияния.

Отвечая на вопрос о профилактике деструктивного влияния на молодежь, Головин подчеркнул важность вовлечения подростков во встречи с ветеранами СВО, обучение их военно-прикладным навыкам, архивным исследованиям. Он призывает родителей самим становиться наставниками юнармейцев, чтобы быть рядом с детьми и направлять их.

Герой России уверен: история, память, личный пример и реальные навыки — это мощные инструменты воспитания, которые помогают молодому поколению оставаться на правильном пути и быть готовыми к защите своей страны.

Владислав Головин консультировал разработчиков тактической игры «Отряд 22: ZOV», которая вскоре появится в программе дополнительного образования «Юнармии». В отличие от классических шутеров, здесь игрок управляет отрядом, учитывая последствия решений. «Мы постарались донести, что ошибки командира могут стоить жизни бойцов», — пояснил он.

В 2024 году «Юнармия» активно участвует в патриотических акциях: Парады Победы (включая Красную площадь, где пройдут два юнармейских расчета); «Зарница 2.0» (совместно с «Движением первых»); «Верни герою имя» и «Окна Победы»; поисковые работы с одноименным движением России.

Головин, чей прадед был награжден медалью Жукова в Великую Отечественную войну, сам удостоен этой награды. «Мы должны напоминать миру о ценностях, которые отстаивали наши предки», — заявил он, проводя параллель между подвигом советских солдат и нынешними защитниками Донбасса.