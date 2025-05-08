В Кремле ответили на вопрос о разговоре Путина и Си Цзиньпина об Украине

Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин еще не обсуждали тему Украины. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Нет, сейчас нет, обсуждения этой темы не было», — рассказал официальный представитель Кремля.
Ранее сообщалось, что официальные переговоры Путина и Си Цзиньпина завершились. Разговор политиков, проходивший в расширенном составе с участием делегаций, продолжался 3,5 часа.
После официальных переговоров представители Москвы и Пекина должны подписать ряд документов о сотрудничестве. За этим последует неформальная часть: официальный завтрак и беседа Путина и Си Цзиньпина за чаем, во время которой главы государств с глазу на глаз обсудят более чувствительные темы.