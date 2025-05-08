Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:12, 8 мая 2025Мир

В Кремле ответили на вопрос о разговоре Путина и Си Цзиньпина об Украине

Песков: Путин и Си Цзиньпин еще не обсуждали тему Украины
Александра Качан (Редактор)

Фото: Алексей Никольский / Фотохост-агентство РИА Новости

Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин еще не обсуждали тему Украины. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет, сейчас нет, обсуждения этой темы не было», — рассказал официальный представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что официальные переговоры Путина и Си Цзиньпина завершились. Разговор политиков, проходивший в расширенном составе с участием делегаций, продолжался 3,5 часа.

После официальных переговоров представители Москвы и Пекина должны подписать ряд документов о сотрудничестве. За этим последует неформальная часть: официальный завтрак и беседа Путина и Си Цзиньпина за чаем, во время которой главы государств с глазу на глаз обсудят более чувствительные темы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Индия и Пакистан провели один из самых масштабных боев в истории авиации. Сто истребителей сражались больше часа

    В Кремле ответили на вопрос о разговоре Путина и Си Цзиньпина об Украине

    Трамп анонсировал историческое событие

    Евросоюз перевел Украине миллиард евро из доходов от замороженных активов России

    Журова заявила о запугивании Касаткиной Западом

    Россиянка стала жертвой обстрела ВСУ после объявленного Путиным перемирия

    Официальные переговоры Путина и Си Цзиньпина завершились

    В Москву прилетел Додик

    Семьи раненых бойцов СВО получат бесплатные путевки для сопровождения

    В Минобороны России заявили об ответе на нарушения ВСУ перемирия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости