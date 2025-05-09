Сербы хотят вступить в ЕС из-за памяти о Югославии

Многие сербы хотят вступить в Европейский союз (ЕС) из-за памяти о Югославии, так как ряд стран, входивших в федерацию, уже стали участниками объединения или ведут об этом переговоры. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил студент Белградского университета из России по имени Сергей.

На сторонников евроинтеграции больше влияет период Югославии, а не Сербии 1990-х годов. У них такая логика: другие части Югославии уже в ЕС — чем мы хуже? Сергей студент Белградского университета из России

Собеседник уточнил, что многие сербы, безусловно, помнят о бомбардировках Белграда странами НАТО и участии в них европейских войск.

Однако для ряда оппозиционно настроенных к действующей власти граждан на первый план выходят экономические проблемы и желание получить финансовую выгоду от вступления в Евросоюз, а не вопросы исторической памяти. На данный момент времени в объединение уже вступила Хорватия, а также Черногория и Северная Македония наравне с Сербией ведут переговоры о членстве.

20 марта вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что страна никогда не станет членом ЕС. Политик уточнил, что власти балканского государства потратили десятилетия, пытаясь вступить в ЕС, поэтому было бы безответственно заявить, что это больше неважно. Вулин также выразил желание, чтобы Сербия однажды стала полноправным членом БРИКС.