Глава офиса президента Украины заявил о «важном разговоре» с госсекретарем США

Ермак заявил, что провел «важный разговор» по телефону с госсекретарем США Рубио

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что провел важный разговор по телефону с госсекретарем США Марко Рубио. Об этом он написал на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Ермак отметил, что в разговоре также приняли участие спецпредставители американского лидера Стивен Уиткофф и Кит Келлог, а со стороны — министр обороны Рустем Умеров.

По его словам, основное внимание было уделено вопросу прекращения огня и перспектив мирного урегулирования украинского конфликта. «Отдельно остановились на важности реализации пунктов, о которых договаривались наши президенты», — сообщил он.

Ранее стало известно, что администрация президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы хочет заменить США в качестве посредника на переговорах по Украине.

В ответ на это в Кремле заявили, что речи о смене посредника в переговорах сейчас не идет.