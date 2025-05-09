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21:36, 9 мая 2025Бывший СССР

Глава офиса президента Украины заявил о «важном разговоре» с госсекретарем США

Ермак заявил, что провел «важный разговор» по телефону с госсекретарем США Рубио
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что провел важный разговор по телефону с госсекретарем США Марко Рубио. Об этом он написал на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Ермак отметил, что в разговоре также приняли участие спецпредставители американского лидера Стивен Уиткофф и Кит Келлог, а со стороны — министр обороны Рустем Умеров.

По его словам, основное внимание было уделено вопросу прекращения огня и перспектив мирного урегулирования украинского конфликта. «Отдельно остановились на важности реализации пунктов, о которых договаривались наши президенты», — сообщил он.

Ранее стало известно, что администрация президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы хочет заменить США в качестве посредника на переговорах по Украине.

В ответ на это в Кремле заявили, что речи о смене посредника в переговорах сейчас не идет.

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