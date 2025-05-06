Кремль высказался о возможной смене посредника в переговорах по Украине

Песков: О смене посредника по Украине речи не идет, медиатором остаются США

Москва продолжает совместную работу с Вашингтоном по урегулированию конфликта на Украине, речи о смене посредника в переговорах сейчас не идет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Пока не идет речь [о смене медиатора]. Продолжается работа с американской стороной», — сказал представитель Кремля.

Так Песков прокомментировал публикацию газеты O Globo о том, что президент Бразилии Лула да Силва хочет заменить США в качестве посредника на переговорах по урегулированию украинского конфликта.

Ранее в Кремле анонсировали два международных телефонных разговора президента России Владимира Путина, которые он проведет во вторник, 6 мая. Имена собеседников российского лидера на данный момент неизвестны.