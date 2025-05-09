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16:54, 9 мая 2025Россия

Москва поднимет тему поставок газа в Европу на переговорах с США

Юрий Ушаков: Россия поднимает вопрос экспорта газа в Европу на переговорах с США
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков подтвердил, что Россия затрагивает вопрос поставок газа в европейские страны в рамках контактов с американской стороной. Это стало известно 9 мая в ходе интервью Ушакова с журналистами «Интерфакс».

По словам помощника президента, Москва включает энергетическую повестку, в том числе экспорт газа в Европу, в обсуждения с Вашингтоном.

8 мая появилась информация, что Россия и США обсуждают возможность возобновления поставок российского газа в Европу. Как сообщило агентство Reuters, тема поднималась на переговорах по Украине между представителем президента России по инвестициям Кириллом Дмитриевым и спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом.

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