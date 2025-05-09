Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:32, 9 мая 2025Россия

Путин пообщался с режиссером Оливером Стоуном в Кремле

Путин пообщался с американским режиссером Оливером Стоуном в Кремле
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Оливер Стоун

Оливер Стоун. Фото: Stephane Mahe / Reuters

Российский глава Владимир Путин коротко пообщался с американским режиссером Оливером Стоуном в Кремле после завершения торжественных мероприятий по случаю 80-летия Победы. Об этом пишет РИА Новости.

9 мая режиссер присутствовал на военном параде на Красной площади. В этот же день он стал гостем торжественного приема от имени президента России в честь Дня Победы. По окончании приема состоялась беседа Путина и Стоуна, когда российский лидер провожал гостей. О содержании беседы не говорится.

Последний раз Путин встречался со Стоуном 30 апреля на полях просветительского марафона «Знание. Первые», в котором они оба принимали участие. В частности, режиссер заявил, что всегда будет верить в возможность прийти к миру.

Несколькими днями ранее голливудский режиссер Оливер Стоун посетил площадки для кинопроизводства «Москино» и поделился своими впечатлениями. Американец восхитился новыми технологиями и даже захотел снять какой-нибудь проект в Москве.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Приезд Фицо в Москву на парад Победы вызвал возмущение в Европе

    Вучич выразил надежду встретиться с Путиным в Сербии

    На Западе увидели важную деталь на параде Победы в Москве

    Глава офиса президента Украины заявил о «важном разговоре» с госсекретарем США

    Путин пообщался с режиссером Оливером Стоуном в Кремле

    Лукашенко заявил о трансформации ЕС в военно-политический блок

    Путин провел встречу в Кремле с Вучичем

    На Украине решили взимать налоги с российских военнопленных

    С венков у мемориала Дахау срезали российские и белорусские ленты

    В Одессе почтили память Неизвестного Матроса вопреки указу Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости