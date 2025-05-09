Путин пообщался с режиссером Оливером Стоуном в Кремле

Путин пообщался с американским режиссером Оливером Стоуном в Кремле

Российский глава Владимир Путин коротко пообщался с американским режиссером Оливером Стоуном в Кремле после завершения торжественных мероприятий по случаю 80-летия Победы. Об этом пишет РИА Новости.

9 мая режиссер присутствовал на военном параде на Красной площади. В этот же день он стал гостем торжественного приема от имени президента России в честь Дня Победы. По окончании приема состоялась беседа Путина и Стоуна, когда российский лидер провожал гостей. О содержании беседы не говорится.

Последний раз Путин встречался со Стоуном 30 апреля на полях просветительского марафона «Знание. Первые», в котором они оба принимали участие. В частности, режиссер заявил, что всегда будет верить в возможность прийти к миру.

Несколькими днями ранее голливудский режиссер Оливер Стоун посетил площадки для кинопроизводства «Москино» и поделился своими впечатлениями. Американец восхитился новыми технологиями и даже захотел снять какой-нибудь проект в Москве.